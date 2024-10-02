Karabağlar Belediyesi, genç yaşta hayatlarını kaybeden Asrın Beliz Ergün ve Emircan Pehlivan’ı unutmadı. Belediye meclisinde alınan kararla, her iki gencin isimleri Karabağlar’daki parklarda ölümsüzleştirilecek.

Karabağlar'da isimleri yaşayacak

Karabağlar Belediyesi Ekim Ayı Meclisi 1. Oturumu, Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda, genç yaşta yaşamını yitiren Asrın Beliz Ergün ve Emircan Pehlivan’ın isimlerinin ilçede bulunan parklara verilmesi önergesi, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Bu karar, Karabağlar Belediyesi’nin yaşamını kaybeden gençleri onurlandırma ve unutmama yönündeki çabalarının önemli bir parçası olarak değerlendirildi.

Hangi parklara isimleri verilecek?

Mecliste alınan karara göre, Asrın Beliz Ergün’ün adı Cennetçeşme Mahallesi 3994 Sokak'ta bulunan parka verilirken, Emircan Pehlivan’ın ismi ise Vatan Mahallesi 9174/1'deki parkta yaşayacak. Bu parklar, gençlerin anısını yaşatacak ve gelecek nesillerin onları hatırlamalarını sağlayacak.

Başkan Helil Kınay’ın teşekkür konuşması

Kararın ardından konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, meclis üyelerine ve ailelere yönelik bir teşekkür konuşması yaptı. Kınay, “Beliz ve yangında hayatını kaybeden Emircan’ın ailelerinin acısını paylaşmak adına oy birliğiyle alınan bu kararı çok değerli buluyorum. Tüm meclisimize de bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.