Zafer Partisi, İzmir’de bu hafta sonu yapılacak il kongresiyle kongre sürecini tamamlıyor. Genel Başkan Ümit Özdağ’ın da katılımıyla gerçekleşecek olan kongrede, partiye yeni katılan üyelere rozetleri takılacak ve Özdağ, kitaplarını imzalayacak.

İzmir'de Zafer Partisi il kongresi

5 Ekim 2024 Cumartesi günü, İzmir Fuar Kültürpark Alanı’ndaki İzmir Sanat Merkezi'nde Zafer Partisi’nin il kongresi gerçekleştirilecek. Partililer ile bir araya gelecek olan Genel Başkan Ümit Özdağ, kongrenin ardından partinin teşkilatlanma sürecine dair değerlendirmelerde bulunacak.

İl Başkanı Naşit Birgüvi, yerel seçimlerin ardından göreve gelmesiyle birlikte İzmir'deki teşkilatlanma çalışmalarını hızlandırmış ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından bu hafta sonu il kongresinin yapılacağını belirtti. Kongre süreci tamamlandığında gözler, 8 Aralık'ta yapılması beklenen Genel Merkez Kongresi’ne çevrilecek.

İl başkanından açıklama

İl Başkanı Birgüvi, katıldığı programlarda Zafer Partisi’nin erken genel seçimlere hazırlandığını ve teşkilatlanma süreçlerinin bu hedef doğrultusunda hızla ilerlediğini vurguladı. Birgüvi, kongrenin partinin parlamentoda güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için önemli bir adım olduğunu ifade etti. İzmir’deki teşkilatlanma çalışmalarının başarısı, hafta sonu düzenlenecek kongre ile taçlandırılacak.

Rekor katılım bekleniyor

Seferihisar ve Çeşme’deki kongrelerde partiye önemli katılımlar olduğunu hatırlatan Birgüvi, il kongresinde de büyük bir katılım beklediklerini belirtti. Birgüvi, özellikle yeni katılan isimlerin rozetlerini bizzat Genel Başkan Ümit Özdağ’ın takacağını açıkladı. Kongreye yoğun bir ilgi olması bekleniyor.

Ümit Özdağ kitaplarını imzalayacak

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, kongre alanında Ümit Özdağ’ın kitaplarını imzalayacağı duyuruldu. Özellikle gençlerden gelen yoğun talep üzerine oluşturulacak bir alanda kitapların temini sağlanacak ve Özdağ, kitaplarını imzalayarak partililerle buluşacak.