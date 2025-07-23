İzmir’in Urla ilçesinde Kuşçular Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’nün koordineli çalışması sonucu gece saatlerinde kontrol altına alındı. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü.



Rüzgâr yangının yayılmasını hızlandırdı

Dün akşam saatlerinde başlayan yangın, kuvvetli rüzgâr nedeniyle hızla yayıldı. Yangının büyümesini engellemek ve yerleşim bölgelerine sıçramasını önlemek için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 7 arazöz ve 26 personelle bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Orman Bölge Müdürlüğü’nün hava araçlarıyla destek verdiği söndürme çalışmalarına, Büyükşehir Belediyesi’nin mahallelere dağıttığı yangın tankerleri ve orman gönüllüleri de katıldı.

Yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü

Yoğun müdahalenin ardından alevler gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması büyük bir faciayı önledi. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.