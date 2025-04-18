Aydın’ın Karacasu ilçesinde günlük yoğunlukla kullanılan ilçe otogarına kurulan plaka tanıma sistemi sayesinde, araçların giriş ve çıkışları artık dijital olarak takip edilecek. Yeni sistem, hem otogar güvenliğini artırmayı hem de trafik akışını düzenlemeyi amaçlıyor.

Dijital sistemle güvenlik artacak

Karacasu Belediyesi tarafından hayata geçirilen plaka tanıma sistemi ile ilçe otogarına giriş-çıkış yapan tüm araçların plakaları otomatik olarak kayıt altına alınacak. Sistem sayesinde geçmişe dönük araç bilgilerine ulaşmak da mümkün hale gelecek. Böylece hem yolcu güvenliği artırılacak hem de izinsiz araç girişleri önlenebilecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür

Karacasu Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sistemin kurulumuna destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Paylaşımda, “İlçe otogarımızın girişine plaka tanıma sistemi kurulmuştur. Desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi.