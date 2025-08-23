Aliağa Belediyesi, eğitime ve kültüre verdiği önemi bir kez daha göstererek kente modern bir kütüphane kazandırdı. Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi içerisinde yer alan Aziz Sancar Kütüphanesi, vatandaşların hizmetine açıldı.

Kütüphane, 3 bin kitapla okuyucularını bekliyor

Türk bilim insanı ve Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adını taşıyan kütüphanede farklı türlerden yaklaşık 3 bin kitap yer alıyor. 180 metrekarelik alanda aynı anda 70 kişiye hizmet verebilen kütüphane, modern yapısı ve Kitap Kafe özelliğiyle Aliağa’da bir ilk olma özelliği taşıyor.

Öğrencilere ücretsiz kahve ikramı sunuluyor

Kütüphane, sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında açık olacak. Kitap okuma ve çalışma alanlarıyla dikkat çeken kütüphanede öğrenciler, ders çalışırken ücretsiz kahve ikramından da faydalanabilecek.

Açılış törenine önemli isimler katıldı

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti yöneticileri ve STK temsilcileri, kütüphanenin açılışını birlikte gerçekleştirdi.

Başkan Acar, kütüphaneden beklentilerini paylaştı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, açılışta yaptığı konuşmada, “Kütüphanemizi kafe-kütüphane konseptiyle hazırladık. Çocuklarımız ve gençlerimiz burada ders çalışırken ücretsiz kahve ikramından da faydalanabilecek. Diliyorum ki kütüphanemiz, Aziz Sancar gibi değerli bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Güney’den gençlere destek mesajı

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ise, “Kütüphanenin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimizin bu kütüphaneden en iyi şekilde faydalanacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Aziz Sancar hakkında bilgi

Prof. Dr. Aziz Sancar, 1946 yılında Mardin’in Savur ilçesinde doğdu. İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Dallas Texas Üniversitesi’nde Moleküler Biyoloji dalında doktora yaptı. Yale Üniversitesi’nde DNA onarımı üzerine doçentlik tezini tamamlayan Sancar, 1997 yılından itibaren ABD’deki Kuzey Carolina Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürdü ve Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan ilk Türk bilim insanı oldu.