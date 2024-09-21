Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü’ne 2020 yılında atanan Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, mühendislik ve malzeme bilimi alanında önemli akademik çalışmalarıyla öne çıkıyor. KTÜ’de uzun yıllardır çeşitli akademik ve idari görevlerde bulunan Çuvalcı, triboloji ve kompozit malzemeler gibi alanlarda uzman.

Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı kimdir?

1965 yılında Trabzon'da doğan Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, eğitim hayatına Trabzon İskenderpaşa İlköğretim Okulu’nda başladı ve ortaöğrenimini Trabzon Karna Ortaokulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Trabzon Endüstri Meslek Lisesi’nde elektrik üzerine alan Çuvalcı, lisans derecesini 1986 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü’nden aldı. Ardından KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde 1989 yılında yüksek lisans ve 1996 yılında doktora eğitimini tamamladı.

Akademik kariyeri

Prof. Dr. Çuvalcı, 1988-1996 yılları arasında KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2004 yılında yardımcı doçent, 2012 yılında doçent ve 2017 yılında profesörlük unvanını aldı. KTÜ’deki akademik kariyeri boyunca Mühendislik Fakültesi’nde başkan yardımcılığı ve bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü. Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu’nda müdürlük ve Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yöneticilik yaptı.

Akademik çalışma alanları

Prof. Dr. Çuvalcı’nın araştırma alanları arasında triboloji, alaşım tasarımı, kompozit malzemeler, toz metalurjisi ve kaynak teknolojileri yer alıyor. Bu alanlarda çok sayıda bilimsel makale ve yayını bulunan Çuvalcı, mühendislik ve malzeme bilimi üzerine geniş bir literatür sunmuştur. Araştırmaları Web of Science (WoS) veritabanında da yer almakta olup, malzeme bilimi ve metalurji mühendisliği alanında büyük bir akademik etkiye sahiptir.

İdari görevler

Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde sadece akademik kariyeriyle değil, idari görevleriyle de önemli katkılar sunmuştur. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle KTÜ Rektörlüğü’ne atanmıştır ve bu görevine devam etmektedir. Rektörlük süresince üniversitenin bilimsel gelişimini ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedeflemiştir.

Bilimsel başarılar ve yayınlar

Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı’nın araştırma ve yayınları, özellikle triboloji, kaplamalar ve kompozit malzemeler üzerine yoğunlaşmaktadır. Malzeme bilimi ve mühendisliği alanında yaptığı çalışmalar, Türkiye ve uluslararası bilim dünyasında büyük takdir toplamıştır. Ayrıca, metalurji ve malzeme mühendisliği alanındaki araştırmaları, alanındaki uzmanlar tarafından sıklıkla referans alınmaktadır.