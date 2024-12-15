Güney Kore’de 3 Aralık'ta ilan edilen kısa süreli sıkıyönetim nedeniyle görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, savcılığın çağrısına rağmen ifade vermeye gitmedi. Yonhap Haber Ajansı, savcılık kaynaklarına dayandırdığı haberinde Yoon’un 15 Kasım’da Seul Bölge Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldığını ancak bu talebi yerine getirmediğini duyurdu.

Savcılık, Yoon’un ifade vermek üzere yarın yeniden çağrılacağını, ifade vermeye gelmeme gerekçesiyle ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtti.

Sıkıyönetim ilan etmişti

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi yaptığı televizyon konuşmasında "muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Yoon, bu kararın Kuzey Kore yanlısı grupları etkisiz hale getirmek ve anayasal düzeni korumak için alındığını savunmuştu.

Ancak sıkıyönetim ilanı ülkede sert tepkilere yol açtı. Ulusal Meclis, acil bir oturumla sıkıyönetimi kaldıran bir önergeyi 190 oyla kabul ederek hükümsüz ilan etti. Bunun ardından Yoon, Bakanlar Kurulunu toplayarak sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Muhalefetin tepkisi ve azil süreci

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisi, sıkıyönetim ilanının anayasa ihlali olduğu gerekçesiyle Yoon’un azlini talep etti. İlk oylamada nitelikli çoğunluk sağlanamazken, 14 Aralık’taki ikinci oylamada azil önergesi kabul edildi.

Azil kararının ardından Yoon, Anayasa Mahkemesi’nin kararını beklemek üzere görevden geçici olarak uzaklaştırıldı. Yerine, Başbakan Han Duck-soo vekaleten atandı.

Soruşturma devam ediyor

Yoon Suk Yeol hakkında başlatılan sıkıyönetim soruşturmasını yürüten özel savcılık ekibi, davanın detaylarını araştırmaya devam ediyor. Savcılık, Yoon’un soruşturma sürecine katılım sağlaması için çağrılara uyma zorunluluğunun altını çizdi.