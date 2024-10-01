Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarından STM, milli vurucu İHA KARGU’ya zırh delici mühimmat başlığı entegre etti. KARGU, yeni başlığıyla ilk test atışında hedef zırhlı aracı başarıyla vurdu. Yoğun bir geliştirme sürecinin ardından sahaya çıkan zırh delici KARGU, belirlenen hedefi tam isabetle vurmayı başardı ve dalış yaparak hedefi noktasal hassasiyetle imha etti.

KARGU gelişmeye devam ediyor

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, KARGU’yu sürekli geliştirdiklerini ve sahadaki değişen ihtiyaçlara hızla uyum sağladıklarını belirtti. Güleryüz, “Bir süredir KARGU’nun farklı faydalı yük versiyonları için çalışıyoruz. Bugüne kadar anti-personel mühimmat başlığı ile sahada etkin şekilde görev alan KARGU, bundan sonra zırh delici harp başlığı ile de mobil ve yerleşik kara hedeflerine etki edecek. Kullanıcı personel, sahadaki anlık duruma göre, anti personel mühimmat başlığını çıkarıp, zırh delici başlığı hızlıca değiştirebilecek.” dedi. KARGU’nun ihracat açısından da son derece etkili olacağına dikkat çeken Güleryüz, RF (Radyo-Frekans) Arayıcı Başlık entegrasyonunda da sona gelindiğini belirtti.

KARGU, üç farklı kıtada tercih ediliyor

Kamuoyunda “kamikaze İHA” olarak bilinen KARGU, 2018 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunuyor. Terörle mücadele, özel operasyonlar ve sınır ötesi operasyonlarda etkin şekilde kullanılan KARGU, dünya genelinde de dikkat çekiyor. 2021 yılında ilk ihracat başarısını elde eden KARGU, 2024 itibarıyla üç farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç edilmiş durumda. Bugüne kadar 5 bin adetten fazla üretilen KARGU, düşük radar kesit alanı ve taşınabilir yapısıyla ön plana çıkıyor.

Azami 10 kilometre menzile sahip olan KARGU, 30 dakika boyunca havada kalabiliyor. Yapay zeka ve görüntü işleme yetenekleri ile gece-gündüz operasyon kabiliyetine sahip olup, gelişmiş seyrüsefer ve kontrol algoritmalarıyla donatılmıştır. Ayrıca, GPS’ten bağımsız görev yapabilmesine imkân sağlayan KERKES Projesi de bulunmaktadır.