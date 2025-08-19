Foça Kitap Kulübü’nün organize ettiği söyleşi programının ilk etkinliği, tarihi Beşkapılar Kalesi’nde gerçekleşti. Etkinliğe yedi Foçalı yazar katıldı ve okurlarıyla buluştu. Yazarlar, kitaplarını imzaladı ve katıldıkları söyleşide yaşam öykülerini, yazarlık deneyimlerini ve ilham kaynaklarını paylaştı.

Yazarlar yaşam ve yazarlık serüvenlerini anlattı

Gecenin konukları Cevat Yıldırım, Gönül Çatalcalı, Reşit Çağın, Sebahattin Karaca, Sermet Elçi, Sevhan Beğendi ve Yayla Boztaş oldu. Yıldırım, dedesinin okuduğu kitapların kendisini yazmaya özendirdiğini, Çatalcalı ilk denemelerinin başarısız olsa da çok çalışarak öykü ve romanlarını yazdığını belirtti. Çağın, gençlikteki romantizm ve Anadolu insanının hayatını eserlerine yansıttığını; Karaca, turizm ve tarih araştırmalarını Foça sevgisiyle harmanlayarak yazdığını aktardı.

Sermet Elçi, mesleki ve siyasi yaşamında karşılaştığı zorlukları, halkın yaşadığı sıkıntıları eserlerine taşıdığını, Beğendi İstanbul’dan Foça’ya gelişini, sokak çocukları ve mübadil öykülerini paylaştığını; Boztaş ise sevgiyi doğada ve insanda bulduğunu ve kadın öykülerine dikkat çektiğini söyledi.

Müzik etkinliğe renk kattı

Yayla Boztaş’ın da yer aldığı Fevzi Yabas, Minör ve Filiz Can’dan oluşan müzik grubu, klasik Türk ve halk müziği parçalarını seslendirdi. Katılımcıların da eşlik ettiği performans, etkinliğe ayrı bir renk kattı ve büyük alkış aldı.

Foçalı Yazarlar Söyleşiyor etkinlikleri devam edecek

Foça Kitap Kulübü Başkanı Alptekin Aydın, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunanlara teşekkür etti ve ikinci etkinliğin Eylül ayının ilk yarısında Hüseyin Yurttaş, Kemal Anadol ve Recep Bozkurt’un katılımıyla gerçekleştirileceğini duyurdu. Etkinlik, yazarların kitaplarını imzalamasıyla tamamlandı.