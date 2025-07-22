Volkan Algan, yeni romanı Eksodos'u Karşıyakalı okurlarıyla konuşacak

İzmirli yazar Volkan Algan, eserleri üzerine gerçekleştirilecek söyleşide okurlarıyla buluşacak. Yazarın Yazılama Yayınları etiketiyle yayımlanan Asfalya, Birbirimizden Yansır Suretimiz ve son romanı Eksodos, Karşıyaka’daki etkinlikte ele alınacak.

Söyleşi, 23 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30'da Karşıyaka'da bulunan Bahriye Üçok Semt Evi'nde düzenlenecek. Katılımcılar, Algan’ın edebiyat yolculuğu, romanlarının arka planı ve karakterlerin oluşum süreci hakkında ayrıntılı bilgiler edinme fırsatı yakalayacak.

Söyleşi, okurları edebi bir yolculuğa çıkarıyor

Volkan Algan, daha önce yayımlanan romanlarıyla hem edebiyat çevrelerinde hem de İzmirli okurlar arasında dikkat çekmişti. Algan, romanlarında bireyin iç dünyasını, toplumsal çelişkileri ve tarihsel belleği farklı anlatı teknikleriyle bir araya getiriyor. Söyleşide yazar, bu temaları nasıl işlediğini ve yazım sürecinde karşılaştığı deneyimleri aktaracak.

Etkinlik, ücretsiz ve herkese açık olacak

Karşıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilecek. İzmirli edebiyatseverlerin yoğun katılım göstermesi beklenen söyleşi, aynı zamanda Algan’ın kitaplarını imzalayacağı bir imza günü niteliği de taşıyacak.