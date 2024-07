Karşıyaka Belediyesi, kent içi disiplini koruma ve toplum sağlığı ile huzurunu güvence altına alma adına yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı özel ekipler, ilçenin ana caddeleri başta olmak üzere, her gün izinsiz açık hava reklam ve afiş denetimleri gerçekleştiriyor. Ağaçlara, aydınlatma direklerine, trafik tabelalarına ve çeşitli yerlere izinsiz olarak sabitlenen tanıtım görselleri tek tek toplanarak imha ediliyor. Günlük olarak toplanan materyal sayısı 200-300 civarında seyrediyor. Ayrıca, izinsiz kartvizit ve broşür dağıtımına da kesinlikle müsaade edilmiyor ve bu yöntemleri kullanan işletmeler hakkında cezai işlemler uygulanıyor.

"Güzel kentimizi koruyalım"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, daha çağdaş bir Karşıyaka hedefiyle her alanda etkin çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Güzel Karşıyakamızı kirleten, kent düzenini ve disiplinini bozan her türlü olumsuzluk ile kararlı bir mücadele içindeyiz. Ne yazık ki izinsiz reklam ve afişler oldukça yaygın ve ciddi bir sorun. Ekiplerimiz, ticari amaçla bu girişimde bulunanlara karşı her gün denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Afiş veya pankart asmak gibi tanıtım çalışmaları mutlaka yasal izinler alınarak yapılmalı. Kurallara uyalım, güzel kentimizi birlikte koruyalım," dedi.