Karşıyaka Belediyesi, iklim krizine karşı dirençli ve sürdürülebilir şehircilik politikaları kapsamında çevreyle uyumlu yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediye, Girne Kültürpark’taki yer altı su kaynağını yeşil alanların sulamasında kullanarak hem doğal kaynakları korumayı hem de su tasarrufu sağlamayı amaçlıyor.



Günlük 50 ton su kullanılıyor

Yeni sistemle birlikte yer altı otoparkındaki su kaynağı, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından geliştirilen mekanik depolama sistemi aracılığıyla toplanıyor. Bu su, yukarı pompalanarak tankerlerle Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine aktarılıyor. Günlük ortalama 50 tonluk su, Girne Kültürpark’ın yanı sıra ilçe genelindeki çeşitli park ve yeşil alanların sulamasında kullanılıyor.

Boşa akan kaynak geri kazandırıldı

Daha önce doğrudan kanallara yönlendirilen su kaynağının tekrar kullanıma açılmasıyla birlikte çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım atılmış oldu. Belediye yetkilileri, projenin yalnızca su tasarrufu değil aynı zamanda bütçe açısından da ekonomik bir katkı sağladığını belirtti.

Başkan Ünsal: “Doğayla uyumlu kent hedefindeyiz”

Sistemi belediye bürokratlarıyla birlikte yerinde inceleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, uygulamanın iklim krizine karşı sürdürülebilir çözümler üretme hedefinin bir parçası olduğunu söyledi.

“İklim krizinin giderek derinleştiği günümüzde doğayla uyumlu kent politikaları üretmek zorundayız. Enerji ve su kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmeye büyük önem veriyoruz. Bu sistemle yer altı su kaynağımızın boşa akıp gitmesini önleyecek, hem çevresel hem ekonomik tasarruf sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakacağız”

Başkan Ünsal, yerel yönetimlerin çevreyle uyumlu uygulamalarla örnek olması gerektiğini vurguladı.

“Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmaya, kaynaklarımızı korumaya devam edeceğiz” dedi.