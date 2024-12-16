Bursaspor’un 40 binin üzerinde taraftarının desteğiyle sahaya çıktığı karşılaşmada, Karşıyaka 90 dakika boyunca sergilediği etkili oyunla alkış topladı.

Son dönemde kulüp içinde yönetim değişiklikleri, futbolcuların alacakları yüzünden yaşadığı sıkıntılar ve art arda gelen puan kayıpları nedeniyle zirve yarışında Bursaspor’un 11 puan gerisine düşen Karşıyaka, tüm zorluklara rağmen rakibine adeta kök söktürdü. Teknik ekip ve oyuncular, saha içinde gösterdikleri azimle hem taraftarları hem de futbolseverlerden tam not aldı.

Maç öncesinde ise Karşıyaka, sosyal medyada Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki gösterdi. Hacıosmanoğlu, Bursaspor’a Fair Play ödülü vererek maçı izlemek için Bursa’ya gitmiş, maç öncesinde Bursaspor atkısı takarak yeşil-beyazlı kulübü ziyaret etmişti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun bu tutumu, Karşıyaka taraftarının büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Hacıosmanoğlu’nun Bursaspor’un Süper Lig hedefini dile getirip, Karşıyaka’yla ilgili tek kelime etmemesi eleştirildi.

Karşıyaka, tüm bu olumsuzluklara rağmen sahada gösterdiği performansla büyük takdir topladı. Kulübün geleceği ve mücadeleci ruhu, taraftarları tarafından övgüyle karşılanırken, Karşıyaka, Bursaspor’a karşı olan rekabetinde her zamankinden daha güçlü bir duruş sergiledi.