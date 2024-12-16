Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen 4. Boğaziçi Çevre Ödülleri, çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla sahiplerini buldu. Bu yılki ödüllerde Ege Üniversitesi, "En Çevreci Üniversite" ödülüne layık görüldü.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'tan ödül açıklaması:

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, ödülü kazanmalarının, üniversitenin sürdürülebilirlik alanında attığı adımların bir sonucu olduğunu belirtti. Prof. Dr. Budak, “İklim değişikliği, temiz enerji, su tasarrufu, atık geri dönüşümü gibi çevresel konularda attığımız önemli adımlar, hem ulusal hem de küresel ölçekte takdir ediliyor. Ege Üniversitesi, Yeşil Üniversite Endeksi'nde Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldı. Şimdi de Boğaziçi Çevre Ödülleri'nde ‘En Çevreci Üniversite’ olarak ödüllendirildik. Bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Çevre dostu projelerle başarıya ulaşıldı

Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen 4. Boğaziçi Çevre Ödülleri’nde, Ege Üniversitesi'nin çevre dostu projeleri, internet üzerinden yapılan halk oylaması ve jüri değerlendirmeleriyle ödüle değer bulundu. Ödülü, Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) Müdürü Prof. Dr. Armağan Kınal aldı.