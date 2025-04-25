Basketbol Süper Ligi'nde zor bir sezon geçiren Karşıyaka, Finlandiya Milli Takımı oyuncusu Edon Maxhuni ile anlaşarak önemli bir takviye yaptı.

Karşıyaka, Finlandiyalı oyun kurucu Edon Maxhuni'yi kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi'nde son 4 haftaya 51 yıl sonra düşme korkusu ile giren Karşıyaka, takımına önemli bir takviye yaptı. İzmir temsilcisi, Finlandiya Milli Takımı oyuncusu Edon Maxhuni ile anlaşarak hücum gücünü artırmayı hedefliyor.

27 yaşında ve 1.88 boyunda olan Maxhuni, daha önce Strasbourg ve Scafati kulüplerinde forma giymişti. Bu sezon başında takımıyla yollarını ayıran Finlandiyalı oyun kurucu, Karşıyaka'nın transfer yasağını açmasının ardından kadroya dahil oldu.

Maxhuni'nin Avrupa'daki başarılı performansı

Finlandiya Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biri olan Edon Maxhuni, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda 7.2 sayı, 3.8 asist ortalamaları tutturmuştu. Ayrıca, 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde ise 12.7 sayı, 4.7 asist ortalamaları ile dikkatleri üzerine çekti.

Karşıyaka'da önemli eksikler

Karşıyaka, bu sezon sakatlıklar nedeniyle zorlu bir süreç geçiriyor. Takımın skorer oyuncusu Roberto Gallinat omzundan sakatlanmış ve uzun süreli bir tedavi sürecine girmişti. Bu nedenle, Edon Maxhuni'nin transferi, Karşıyaka'nın hücumda önemli bir eksikliğini gidermeyi amaçlıyor.

Karşıyaka, daha önce yabancı oyuncu yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendirmekte zorlanmıştı. Ancak, 4 yabancı oyuncu transferi gerçekleştiren Karşıyaka, Maxhuni ile kadrosunu daha da güçlendirdi.