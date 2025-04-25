İzmir’de 25 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla akaryakıt fiyatları güncellendi. Benzin, motorin ve otogaz (LPG) fiyatları sürücülerin gündeminde. İşte İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kuru etkisiyle İzmir’de de benzin, motorin ve LPG fiyatları değişti. Sürücüler, 25 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla geçerli olan yeni tarifeleri merak ediyor. İşte İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları tablosu...

25 Nisan 2025 Cuma günü İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Yakıt Türü Litre Fiyatı (TL) Benzin 46,11 TL Motorin 46,51 TL LPG (Otogaz) 27,24 TL

Fiyatlar küresel gelişmelerden etkileniyor

ABD merkezli ticaret hamleleri ve Brent petroldeki volatilite, akaryakıt piyasasında yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Geçtiğimiz haftalarda kısa süreli indirimlerin görüldüğü sektörde, 23 Nisan gecesi motorine 1 TL zam yapılmıştı. Bu artış, 25 Nisan itibarıyla İzmir’deki fiyatlara da yansıdı.

Ekonomik göstergeler ne diyor?

Brent petrolün yeniden 60 dolar bandına yaklaşması ve dolar kurundaki kademeli yükseliş, pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Uzmanlara göre, önümüzdeki günlerde fiyatların yeniden şekillenmesi olası. Özellikle yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte talepteki artış, zam ihtimalini artırabilir.

Sürücüler ne yapmalı?

Araç sahiplerine, fiyatlardaki olası artışlara karşı dikkatli olmaları ve akaryakıt istasyonlarındaki kampanyaları takip etmeleri öneriliyor. Ayrıca LPG kullanıcıları için fiyatların diğer yakıt türlerine kıyasla daha istikrarlı seyrettiği ifade ediliyor.