Sacramento Kings ile Dallas Mavericks, 17 Nisan’da NBA Play-Off Yarı Final mücadelesine çıkıyor. Maç S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV’de yayınlanacak.

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Sacramento Kings-Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA Play-Off Yarı Final karşılaşmalarında Sacramento Kings ile Dallas Mavericks karşı karşıya geliyor. 17 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak maç saat 05:00’te başlayacak. Mücadele S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Yayıncı kanallar ve frekans bilgileri

S Sport Yayın Bilgileri:

  • Kablo TV: 240

  • Tivibu: 73

  • Turkcell TV+: 77

  • Vodafone TV: 11

  • Yayın Şekli: Şifreli

S Sport Plus:

  • İnternet ve mobil uygulama üzerinden yayın

  • Yayın Şekli: Şifreli

Tuttur TV:

  • Türksat uydusu ve internet üzerinden İddaa platformlarıyla yayın

  • Yayın Şekli: Şifreli

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma, Sacramento Kings’in sahası olan Golden 1 Center Stadyumu’nda oynanacak. NBA Play-Off serisinin bu önemli ayağında basketbolseverler büyük heyecan yaşayacak.

Maç bilgileri özeti

Maç Yayın Günü Saat Yayıncı Kanallar
Sacramento Kings – Dallas Mavericks 17 Nisan 2025, Perşembe 05:00 S Sport, S Sport Plus, Tuttur TV

Kaynak: HABER MERKEZİ