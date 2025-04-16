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Karşılaşma, Sacramento Kings’in sahası olan Golden 1 Center Stadyumu ’nda oynanacak. NBA Play-Off serisinin bu önemli ayağında basketbolseverler büyük heyecan yaşayacak.

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NBA Play-Off Yarı Final karşılaşmalarında Sacramento Kings ile Dallas Mavericks karşı karşıya geliyor. 17 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak maç saat 05:00’te başlayacak. Mücadele S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Sacramento Kings ile Dallas Mavericks, 17 Nisan’da NBA Play-Off Yarı Final mücadelesine çıkıyor. Maç S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV’de yayınlanacak.

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