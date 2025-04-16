Sacramento Kings ile Dallas Mavericks, 17 Nisan’da NBA Play-Off Yarı Final mücadelesine çıkıyor. Maç S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV’de yayınlanacak.
Sacramento Kings-Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, saat kaçta?
NBA Play-Off Yarı Final karşılaşmalarında Sacramento Kings ile Dallas Mavericks karşı karşıya geliyor. 17 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak maç saat 05:00’te başlayacak. Mücadele S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Yayıncı kanallar ve frekans bilgileri
S Sport Yayın Bilgileri:
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Kablo TV: 240
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Tivibu: 73
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Turkcell TV+: 77
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Vodafone TV: 11
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Yayın Şekli: Şifreli
S Sport Plus:
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İnternet ve mobil uygulama üzerinden yayın
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Yayın Şekli: Şifreli
Tuttur TV:
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Türksat uydusu ve internet üzerinden İddaa platformlarıyla yayın
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Yayın Şekli: Şifreli
Maç nerede oynanacak?
Karşılaşma, Sacramento Kings’in sahası olan Golden 1 Center Stadyumu’nda oynanacak. NBA Play-Off serisinin bu önemli ayağında basketbolseverler büyük heyecan yaşayacak.
Maç bilgileri özeti
|Maç
|Yayın Günü
|Saat
|Yayıncı Kanallar
|Sacramento Kings – Dallas Mavericks
|17 Nisan 2025, Perşembe
|05:00
|S Sport, S Sport Plus, Tuttur TV