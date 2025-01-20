Kırşehir deplasmanına giden Karşıyaka şov yaptı 0-4. Bilhassa İshak Kurt'un iyi performansı galibiyeti getirdi. İshak 2 gole imza atarken, Karşıyaka için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kere daha kanıtladı.

Büyük bir buhranın yaşandığı bu günlerde,alınan galibiyet camiaya moral verdi. Baştan sona üstün oynayan Karşıyaka, rakiplerinin de puan kaybı yaşamasıyla beraber, tekrardan ikinci sıraya yükseldi ve Bursa ile olan puan farkını da azalttı.

Yazılarımı takip eden siz değerli Haberekspres gazetesi okurlarına daha önce defalarca Bursa'nın iyi futbol oynamadığını ve ismiyle yürüdüğünü aktarmıştım. Sezon ilerledikçe daha da puan kayıpları yaşayacaklarını düşünüyorum. Çünkü çok yaşlı bir takım. Sezon uzadıkça sakatlık ve performans düşüklükleri yaşamaları çok normal. Ama biz kendi işimize bakalım.

Reşit hocanın yerine ekibimizin başına gelen Ahmet Yıldırım, lige çok güçlü bir mesaj verdi. Umarım arkası hız kesmeden gelir. Takımın futbol oynama iştahını beğendim. Devre arasını iyi değerlendirmişler. Fizik kalitemiz rakibe göre çok iyiydi. Gerçi Kırşehir çok zayıf bir ekip. Bu galibiyet çok manalı değil. Böyle devam ederlerse küme düşerler.

Kurt Isırmaya Devam Ediyor!

İshak Kurt maça damgasını vurdu. Bütün gollerde payı vardı. İlk golü yoktan var etti. Yaptığı hücum presin sonucunu alan İshak, rakibin hata yaptığı pozisyonda, araya girerek topu çaldı ve 20 metre topu taşıdıktan sonra golü yaptı. Aslında çok zor bir goldü ama Kurt bunu çok kolaymış gibi gösterdi. İkinci golde korner atışında rakip savunmanın dengesini bozdu ve arkadaşına pozisyon yarattı. İkinci yarı kaydettiği gol de usta işiydi. Son golde de pozisyonu kuran kendisiydi. Bu güzel oyununun umarım devamı gelir. Takımın bir diğer tecrübeli ve yetenekli oyuncusu Enes bu maç etkisizdi. Enes çok yetenekli. Kendisini 15 dakika izleyen herkes bunu söyler. Yetenek kendini daima belli eder. Ama fundamentali zayıf. Oyunu yeterince iyi okuyamıyor. Çabuk oynaması gereken yerlerde ayağında topu uzun tutuyor, bu da savunmanın yerleşmesine zaman tanıyor. Biraz daha çabuk oynar ve topu ayağından doğru zamanda çıkarabilirse, çok daha faydalı olacak. Savunma bloğumuz ve kalecimiz güven veriyor. Dilerim bu çabalarının karşılığını sezon sonunda, şampiyon olarak alırlar.

Gerçi son haftalarda yaşadıklarımızdan sonra taraftar bu konuda çok umutlu değil.

Basketbolda ligin iyi ekiplerinden Tofaş karşısında yine aynı senaryoyu yaşadık. Son periyoda kadar kafa kafaya giden maçta, yine rotasyon sorunu nedeniyle, nefesimiz yetmedi ve maçı kaybettik. Takviye yapılmazsa, daha bir çok maçta aynı filmi seyredeceğiz. Transfer için ismi geçen oyuncular, çok kaliteli değil. Ama hiç yoktan iyidir. Bu transferler bir an önce tamamlanırsa, bir iki galibiyet daha yapıp korkulu rüya görmeyiz. Dün salonda 2008 doğumlu sporcumuz vardı! Bu zamanlar, genç oyuncular için bulunmaz şans. Çok çalışıp, iyi değerlendirmeleri şart.

Bu arada bir şeyi çok merak ediyorum. Acaba Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız hanım, kulüp için herhangi bir şey yapıyor mu? Yapmayı düşünüyor mu? Yoksa devekuşu misali, başını toprağa mı gömüyor? Tamam biliyoruz, belediye maaş ödemekte bile zorlanıyor. Onlar da zor günler geçiriyor. Ama sıfır katkı, hele ki böylesi zor günlerde kabul edilemez! Karşıyaka Belediyesi yirmi yıldır bu durumda. Yirmi yıldır bütçesi personel maaşlarına bile yetmiyor. Ama bütün başkanlar bir şekilde katkı verdi. Otobüs tahsisi, bilet satın almak vesaire bir şeyler yapmaya çalıştılar. Yıldız başkandan da katkı bekliyoruz. İşgal ettiği makam, bahane üretme makamı değil! Çözüm üretme makamı! İpe un sermeye son! Burada esas suçlu, biz Karşıyaka halkı. Karşı tarafa koyun diyen insanlar, hiç sorgulama, öz eleştiri yapmıyor! Burnundan kıl aldırmıyor! Oy pusulası önlerine gelince, kırmızı görmüş boğa gibi Chp'ye mührü basıp geliyorlar. Sonra da karşı tarafa koyun diyorlar. Bu konu bir tek bana mı çok ilginç geliyor? Ben bunları sorguladığımda da bana cephe alıyorlar! Buradan bir kere daha siz gerçek Atatürkçülere soruyorum: Chp, Atatürk'ün 6 okundan hangisine sahip çıkıyor? Hangisini tam olarak içselleştirmiş? Bu konuyu benimle kamuoyu önünde tartışmak isteyen Chp yetkilisi var mı? Bu konudaki fikirlerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim.

Karşıyaka, Atatürk'ün kulübüdür. Lütfen bunu hiç kimse aklından çıkarmasın. Ona göre hareket etsin.

Sevgi ve Saygılarımla