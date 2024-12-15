TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ilk yarısının son haftasında, lider Bursaspor'a konuk olan Karşıyaka, tüm sıkıntılarına rağmen mücadeleyi 0-0'lık beraberlikle tamamladı. İzmir temsilcisi, sezonun en zor dönemlerinden birini yaşarken, Bursaspor deplasmanında 40 binden fazla taraftarın önünde ezeli rakibine büyük bir direnç gösterdi. Ancak, Karşıyaka, etkili oyununa rağmen kazandığı sayısız pozisyonu değerlendiremeyince, tarihinde önemli bir galibiyet fırsatını kaçırdı.

Karşıyaka, sezona hızlı bir başlangıç yaparak ilk 8 haftayı namağlup bir şekilde lider tamamlamış, ancak peş peşe gelen talihsizliklerle zirveyi Bursaspor’a kaptırmıştı. Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan’ı kaybedip yönetim istifalarının ardından, birçok futbolcu alacakları yüzünden kulübü ihtar etmişti. Bu zor döneme rağmen Karşıyaka, Bursaspor karşısında üstün bir oyun sergileyerek tüm bu zorlukları geride bırakmaya çalıştı. Maç boyunca özellikle İshak’ın direğe takılan şutları ve penaltı verilmeyen pozisyonları, Karşıyaka’nın galibiyeti kaçırmasına sebep oldu. 90 dakika sonunda golsüz eşitlikle sahadan ayrılan Karşıyaka, son haftalardaki puan kayıplarına rağmen, 28 puanla Play-Off hattında devreyi tamamladı.

Taraftardan protesto ve Hacıosmanoğlu’na tepki

Karşıyaka taraftarları, maç öncesinde Bursaspor yönetiminin verdiği kararları protesto etti. Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu’nun, Karşıyaka taraftarları için ayrılan deplasman tribünü kotasını sadece 500 kişiyle sınırlaması, yeşil-kırmızı taraftarların büyük tepkisini çekti. Normalde yüzde 5’lik kontenjanla 2150 kişilik yer ayrılması gereken tribün için bu kısıtlama, Karşıyaka taraftarlarını Bursa’ya gitmekten alıkoydu.

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bursaspor maçından önce yaptığı açıklamalar ve hareketleriyle sosyal medyada Karşıyaka taraftarının büyük tepkisini topladı. Bursaspor taraftarlarına Fair Play ödülü verilmesinin ardından, Hacıosmanoğlu’nun maç öncesinde Bursaspor atkısı takarak verdiği mesajlar, Karşıyaka taraftarları tarafından taraflı olarak değerlendirildi. Hacıosmanoğlu’nun, Bursaspor'un Süper Lig’e yükselmesini istediğini belirtmesi, Karşıyaka camiasında hayal kırıklığına yol açtı.

Karşıyaka'nın devam eden mücadelesi

Bursaspor karşısında alınan 0-0’lık sonuç, Karşıyaka camiasına ikinci yarı için umut verdi. Takımın yaşadığı maddi ve idari sıkıntılara rağmen gösterdiği etkili oyun, yönetimsiz geçen döneme rağmen play-off hattında yer alması, Karşıyaka taraftarlarına moral oldu. 24 Aralık’ta yapılacak olağanüstü kongreyle yeni yönetimini seçecek olan Karşıyaka, ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kulüp, tüm zorluklara rağmen 2. Lig hedefinden sapmadan mücadeleye devam etmeyi planlıyor.