Manisa'nın Gördes ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle, sevenleri ve meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Gördes ilçesi Evciler Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gülcan'ın cenaze törenine, Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aysen Özkan, Gördes İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ercan Çetin, Gördes İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kılıç ve çok sayıda emniyet personeli katıldı. Ayrıca, Denizli ve Manisa Emniyet Müdürlükleri ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı'ndan da temsilciler cenaze törenine iştirak ederek Gülcan ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Taziye sırasında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Başkan Ferdi Zeyrek’in başsağlığı mesajını acılı aileye iletti. Yıldız, Belediye olarak her zaman polis ve asker ailelerinin yanında olduklarını belirterek, Gülcan ailesine desteklerinin süreceğini ifade etti.

Serdar Gülcan, meslek hayatı boyunca özveriyle çalışmış, son yolculuğuna uğurlandığı bu gün, emniyet teşkilatının ve toplumun acısını paylaştığı bir kayıp yaşanmıştır. Gülcan’ın yakınları ve arkadaşları, cenaze törenine katılan herkese teşekkür etti.