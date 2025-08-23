Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanan hazırlık maçına hızlı başlayan Karşıyaka, 10. dakikada bulduğu golle öne geçti. Bu gol, maçın skorunu da belirledi.
Muğlaspor Beraberlik Çabası Gösterdi
Kalan dakikalarda Muğlaspor, beraberlik için baskı kurmaya çalıştı ancak aradığı golü bulamadı. Karşılaşma, Karşıyaka’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Muğlaspor’un eksiklerini gidererek lige hazır hâle gelmesi bekleniyor. Takım, kondisyon ve taktik çalışmalarını sürdürerek sezonu güçlü başlatmayı hedefliyor.
Kaynak: İHA