Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılması sürecini başarıyla tamamladı. Banka, blog sayfası Merkezin Güncesi’nde yayımlanan analizde, kademeli çıkış süreciyle bilanço risklerinin azaldığını ve para politikasının etkinliğinin güçlendiğini belirtti.

Uzmanlar Çıkışı Değerlendirdi

Analizi, TCMB Hazine ve Kurumsal Operasyonlar Genel Müdürlüğü’nden Korhan Çalışkan, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü’nden Muhammed Akif Dokumacı, Oğuzhan Evli ve Didem Güneş hazırladı. Analizde, KKM hesaplarının yenileme ve açılış işlemlerinin durdurularak 2025 hedefinin tamamlandığı vurgulandı.

KKM Bakiye Azalışı Öne Çıktı

İki yıl süren süreçte KKM bakiyesi kademeli olarak azaldı. 2023 yılı ortasında 140 milyar doların üzerinde olan KKM bakiyesi, 21 Ağustos 2025 itibarıyla 11 milyar dolara geriledi. Bu süreçte bankaların TL fonlamayı tercih etmesi için makroihtiyati düzenlemeler kalibre edildi.

ZK Oranları ve Faiz Düzenlemeleri Etkili Oldu

KKM ve TL mevduat için belirlenen zorunlu karşılık (ZK) oranları ile ZK’ler için ödenen faiz, bankaların fonlama stratejilerini etkileyen temel araçlar oldu. Ayrıca KKM hesaplarına uygulanan asgari faiz oranları kademeli olarak düşürüldü ve stopaj avantajı sonlandırıldı.

Türk Lirası Mevduatının Cazibesi Korundu

Sıkı para politikasına ek olarak yapılan düzenlemelerle Türk lirası mevduatın cazibesi sürdürüldü. 19 Ağustos 2025 itibarıyla, KKM payı yüzde 1,8’e düşerken TL mevduat payı yüzde 60’ın üzerine çıktı. Kademeli çıkış süreci, para politikasının bankaların TL fonlama maliyetine aktarımını güçlendirdi ve bilanço risklerini azalttı.