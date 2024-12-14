3. lig son hafta maçında, Karşıyaka, Bursa deplasmanında, üst düzey bir oyun sergilediği mücadeleyi 0-0 beraberlikle tamamladı.

Bilhassa oyunun ilk yarısında takım, rakibi sahadan, sildi. Bursa orta sahayı topla bir iki kere geçebildi diyebilirim.İlk yarı Karşıyaka'nın kaleyi bulan 8:şutu varken,Bursaspor'un kaleyi bulan,bulmayan herhangi bir şutu yoktu!

Hoca taktiği iyi kurmuş. İkinci bölgeye kadar, rakibin topla gelmesine izin verdi. Sonrasında sert pres ve hızlı hücumlarla sayısız pozisyon bulduk. Hem rakip kalecinin başarısı, hem de şanssızlık, skor üretmemize engel oldu. İshak Kurt, harika performans sergiledi. 3.bölgede başlattığı pres etkili oldu. Burada kazandığımız topları, gol yapmanın yollarını bulmamız lazım. Çok gol kaçtı. Ama takım ilerisi için ışıklar saçtı. Mücadele seviyesi sevindiriciydi. Herkes elinden geleni yaptı. Son yirmi dakika, seyirci baskısıyla, savunmaya çekilsek te, Bursa deplasmanında alınan bir puan, hele ki bu atmosferde, yönetim yok ,hiçbir şey yok, gerçekten bir onur mücadelesidir...Bütün takıma ve hocalarına Teşekkür ediyoruz.

Bu güzel ambiyansta bizler de yer almak isterdik. Bursaspor seyircisiyle beraber, kutsal İstiklal Marşı'mızı söylemek isterdik. Ama maalesef bugün için nasip olmadı. Bir dahaki sefere artık.

Ama, Taraftar Derneğinin aldığı kararı yerinde buluyorum. Kanuni hakkımız olan %5 seyirci hakkımızı kullandırtmadılar. Yüzde bir civarı hak tanıdılar. Karşıyaka taraftarı da protesto ederek maça gitmedi.

İshak Kurt bir pozisyonda direği aşamazken, bir diğerinde, kaleciyi geçerken düşürülmesine, hakem seyirci kaldı. Pozisyon çok net penaltıydı. Fakat hakem pozisyonu süzemedi.Kaleciyi de geçmiş bir forvet ,kendini neden yere atsın? Maçın genelinde çok iyi bir yöneten hakem, bu dakikada skora etki etmiş oldu ve olası galibiyetimiz güme gitti. Hakem,oyunun genelinde, seyirci baskısı altında kalmadı. Bu sezon izlediğim en iyi hakemlik performansını sergilediklerini söyleyebilirim. Federasyon Başkanı da şeref tribünündeydi. Belki bu da, bu iyi hakemlik performansında etkili olmuştur. Maçlar yayınlanınca, göz önünde oldukça, hakem hataları azalıyor.

Maç başlamadan önce kameralar şeref tribününe döndü. Ortada federasyon başkanı, yanında Bursaspor başkanı, diğer yanı boş! Çünkü Karşıyaka'nın bir başkanı yok! Olacak iş mi? Pınar Holding yetkililerine geçtiğimiz haftaki katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni yönetimle birlikte, daha uzun soluklu, daha kapsamlı, hem Pınar holding'in, hem de Karşıyaka'nın adını ,Avrupa başarıları, Avrupa Şampiyonlukları ile anmak istiyoruz. Futbol şube için de güçlü bir sponsor bulmamız şart! Yada kalıcı gelir yaratmamız lazım.

Kadro kalitesi olarak, Bursaspor'un ilerisinde olduğumuzu, defalarca yazmıştım. Bugün de bunu ispat ettik. Lig uzun bir maraton. Bunun, Allah korusun, sakatlığı var, şanssızlığı, formsuzluğu var! Cezası var, karı, soğuğu var! Yani daha bu köprünün altından, daha çok sular akar! Adalet herkese lazım. Bize layık görülen bilet sayısı 500. Stat kapasitesinin Yüzde 1,15'i... Ligin son maçı onların da kapasitenin yüzde 1.15'i kadar gelmeleri adil olur! Hele o güne kadar puan farkı azalırsa, Bursaspor yönetimi, bu kararından çok pişman olur!

Unutma! Bozduğun terazi gün gelir, seni de tartar!

Sevgi ve Saygılarımla