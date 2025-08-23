Stadımızın yıkılmasından sonra ilk kez düzenlenen, açılış organizasyonu ardından gerçekleşen, hazırlık maçında, Karşıyaka, Muğlaspor'u 1-0 mağlup etti.

Ben sezon öncesi hazırlık maçlarına, pek itibar etmem. Çünkü adı üzerinde! Hazırlık maçı. Hocalar arayış içerisinde olabilir. Hakkında kararsız olduğu oyuncuları denemek isteyebilir. Rakip, tüm gücünü sahaya yansıtmak istemeyebilir. Bu yüzden, bu tür maçları, oyun olarak değil, futbolcu kalitesini görebilmek için takip ederim. İyi futbolcu, bir top kontrolüyle, bir kilit pası ile yada yaptığı doğru alan daraltma ile bile hakkında bir fikir verebilir. Bunun tam tersi olarak da, yapmadığı bir koşu, vermediği doğru pasla, yada agresif davranışları ile kalitesi, kumaşı ile ilgili bilgi verebilir.

Ben dünkü maçı biraz da, bu gözle takip ettim.

Bırakın sahada top oynamayı, tribünde durduğum yerde bile, terden, gömleğimin renginin değiştiği bir atmosferde, ağır eleştiri yapmayı kendime yakıştıramam. Bu sebeple mümkün olduğunca, oyunun pozitif yönlerine odaklanmaya çalışacağım.

Öncelikle çok genç bir takımımız olmuş. Bu takım bir arada kalırsa, uzun vadede, mutlaka ekmeğini yeriz. Ama Karşıyaka, sabırsız bir camiadır. Uzun soluklu planlar, bilhassa futbolda pek uygulanmaz, uygulanamaz. Umarım bu kez sabırlı davranılır. Bulunduğumuz ligin kuralları gereği, bütün takımlar gençlerden kurulu olacak. Bunun sonucu olarak, bütün takımlar hata yapacak. Bizim gençler de yapacak. Taraftar olarak, üzerimize düşen görev, takımı sonuna kadar desteklemek. Çok koşan bir takımımız var. Maçı da asla bırakmayacaklarına eminim. Biz arkalarında olduğumuz sürece, skor olarak geri de düşsek, hatta 2-3 fark bile olsa, geri dönmeye çalışacak, mücadele ruhunu gördüm sahada...

Bu çok güzel.

Bu lafım taraftara; Lütfen Cumartesi akşamı, Real Madrid'i seyredip, pazar öğleden sonra, aynılarını bu takımdan beklemeyin! Hangi ligde, kimlerle mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz insaf edin, bu çocuklar kaç paraya oynuyor, Cumartesi gecesi izledikleriniz, kaç paraya...

Bir de artık şu Bursaspor meselesi kapansın lütfen.. Artık rakibimiz de değiller. Bursaspor yüzünden tekrar tekrar ceza yemeyelim! Hatta mümkünse artık, küfürden ceza yemeyi bırakalım! Bana göre, açık ara, Türkiye'nin zeka ve eğitim ortalaması en yüksek taraftar grubu, çok daha akıllı tezahüratlar üretebilir. Geçen sene sadece Bursa maçında küfür etmeseydik, bu ligi çıkıp gitmiştik! Sadece Bursa'ya küfür ederek, bir sezonun emeğini heba ettik. Bundan gerekli dersleri çıkaralım.

Dün sahada, ateşler çıkaran bir oyuncu göremedim. Vay be, bu yeteneği nereden bulmuşlar? dediğim bir oyuncu yoktu. Ama hepsi özveriyle oynadılar. Sonuna kadar koştular, mücadele ettiler. Bunca yıl, çok kabiliyetli oyuncuların, ayağına baktık, kaprisini çektik. Hiç yüzümüz gülmedi. İlk defa bir teknik direktör takımıyla karşı karşıyayız. Bakalım sezon sonu neler konuşacağız.

Muğlaspor'a da teşekkür ederiz. Centilmence oynadılar. Fazla da sıkmadılar kendilerini. Kardeş takım Muğlaspor'a da bulundukları ligde başarılar dilerim.

Son söz; Dün uzak ara maçın en iyisi hakemdi! Harika bir maç yönetti! Madem elinizde böyle süper hakemler var, sezon boyu neden bizim maçları kiralık katil gibi hakemler yönetiyor?



Sevgi ve Saygılarımla