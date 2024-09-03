TFF 3. Lig’de sezonun ilk maçına çıkacak olan Karşıyaka, taraftarlarının coşkulu desteğiyle Kırşehir FSK karşısına çıkıyor. Alsancak Stadı’nda büyük bir atmosfer bekleniyor.

Karşıyaka sezona hazır

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı yeni sezonun ilk maçında, kendi evinde Kırşehir FSK’yı ağırlayacak. İzmir temsilcisi, 7 Eylül Cumartesi günü Alsancak Stadı’nda oynanacak bu kritik maç öncesinde, taraftarlarından büyük bir moral desteği alacak.

5 Eylül’de coşkulu antrenman ziyareti

Sezonun başlamasına günler kala, yeşil-kırmızılı taraftarlar 5 Eylül Perşembe günü yapılacak olan taraftara açık antrenmana toplu halde katılacak. Antrenmanda meşaleler ve coşkulu tezahüratlar eşliğinde futbolculara moral aşılayacak olan Karşıyaka taraftarı, hem teknik heyete hem de oyunculara büyük bir motivasyon kaynağı olacak.

Alsancak Stadı’nda büyük coşku bekleniyor

7 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada, Alsancak Stadı’nın tribünlerinin dolması bekleniyor. Taraftarların yoğun ilgi göstereceği bu maç, sezonun ilk haftasında Karşıyaka’ya büyük bir destek sağlayacak. Yeşil-kırmızılılar, zorlu sezon maratonu öncesinde yaptığı 12 iddialı transferle şampiyonluk yolunda ne kadar kararlı olduklarını gösteriyor.

Karşıyaka'nın hedefi şampiyonluk

Karşıyaka, bu sezon şampiyonluk yolunda önemli adımlar atmayı hedefliyor. Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren İzmir ekibi, taraftar desteğiyle bu hedefe ulaşmayı planlıyor. Sezonun ilk maçında alınacak bir galibiyet, hem moral hem de motivasyon açısından büyük önem taşıyor.