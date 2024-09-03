Yağış nedeniyle sergi alanları sular altında kaldı ve nem oranının artmasıyla birlikte üzümlerin çürüme tehlikesi ortaya çıktı. Manisa'nın Saruhanlı ilçesi, bu olumsuz durumdan en çok etkilenen bölgelerden biri oldu.

"Üzümün kalitesi düşebilir"

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, yaşanan felaketin üzüm kalitesini ciddi şekilde düşürebileceğini belirterek, acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. Okur, "Üzüm sergileri yağmur altında kaldı ve bu durum kaliteyi olumsuz etkileyebilir. Üzümün hareket ettirilmesi gerekiyor ancak sergilerde hareket edecek yer olmadığı için ürünler olduğu gibi bırakılmak zorunda. Eğer üzümlerin altına makara sistemi geçirip hareket ettirmezsek, çürüme kaçınılmaz olabilir" dedi.

Üreticiler için zor günler

Yağışların özellikle Saruhanlı ilçesinin tüm alanlarında etkili olduğunu belirten Okur, üzüm üreticilerinin zor günler geçirdiğini ifade etti. Üzümlerin çürümesinin yanı sıra, ilerleyen günlerde arıların da üzüm sergilerini sarabileceği uyarısında bulundu. Üreticiler, acil önlemler alınmadığı takdirde, ürünlerinin büyük bir kısmını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Manisa’nın üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan Saruhanlı’da yaşanan bu olumsuz hava koşulları, ekonomik olarak da büyük kayıplara yol açabilir. Üzüm sergilerinin korunması için üreticilerin ve yetkililerin işbirliği yapması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, benzer olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda, Sultani üzüm hasadında ciddi bir düşüş yaşanabilir.