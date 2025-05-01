Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir artış ya da düşüş gözlenmedi.

Denizli'nin tüm ilçelerinde fiyatlar aynı seviyede

Denizli merkez ve 18 ilçesinde benzin litre fiyatı 46,51 TL, motorin fiyatı ise 46,90 TL olarak belirlendi. LPG fiyatı ise 27,16 TL'den satışa sunuluyor.

Bu fiyatlar; Acıpayam, Pamukkale, Merkezefendi, Tavas, Çivril, Honaz, Serinhisar, Kale, Buldan, Bozkurt, Çal, Bekilli, Beyağaç, Güney, Babadağ, Baklan, Cardak, Çameli ve Sarayköy başta olmak üzere tüm ilçelerde geçerli.

Denizli genelinde fiyat durumu

Benzin : 46,51 TL

Motorin 46,90 TL

LPG : 27,16 TL

1 Mayıs itibarıyla fiyatlar önceki gün ile aynı kalırken, kısa vadede yeni bir fiyat güncellemesi beklenmiyor.