Vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında benzini ortalama 46,13 TL, motorini ise 46,50 TL seviyesinden satın alıyor. LPG fiyatları ise sabit kaldı.

Benzin fiyatı 46,13 TL'den başlıyor

İzmir merkez ilçelerinde kurşunsuz benzin litre fiyatı 46,13 TL seviyesinde sabitlenmiş durumda. Bazı çevre ilçelerde bu fiyat 46,12 TL'ye kadar gerilerken, özellikle Beydağ ve Kiraz gibi iç kesimlerde benzin litre fiyatı 46,18 TL'ye kadar çıkıyor.

Motorin 46,50 TL bandında işlem görüyor

Motorin litre fiyatı İzmir'in büyük bölümünde 46,50 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak Bayındır, Karaburun, Kiraz ve Ödemiş gibi bazı ilçelerde bu fiyat 46,55 TL'ye kadar yükseliyor. En düşük motorin fiyatı ise 46,49 TL ile Aliağa ilçesinde kaydedildi.

LPG fiyatları tüm ilçelerde eşit

İzmir genelinde LPG (otogaz) fiyatı sabit kaldı. Tüm ilçelerde LPG'nin litre fiyatı 27,02 TL olarak satışa sunuluyor. Fiyatlarda herhangi bir dalgalanma yaşanmadı.

İzmir ilçelerine göre güncel akaryakıt fiyatları (seçili ortalamalarla):

Kurşunsuz Benzin (litre): 46,13 TL

Motorin (litre): 46,50 TL

LPG (litre): 27,02 TL THYAO uçuşta: Yatırımcıların gözü bu 10 hissede!

Fiyatlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve dağıtım firmalarının ilan ettiği güncel liste üzerinden alınmıştır. İlçelere göre değişiklik gösterebilir.