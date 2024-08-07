Bunlar da ilginizi çekebilir

Sabırsızlıkla beklediğiniz, @Kappa_Turkey iş birliği ile hazırlanan 2024 - 2025 sezonu formalarımız huzurlarınızda! 💚❤️ Formalar çok yakında KSK Store mağazalarımızda... pic.twitter.com/qLe6OsdATw

Yeşil-kırmızılıların yeni formaları sosyal medyada büyük beğeni aldı. Kaf-Kaf'ın yeni formalarının fotoğraf çekimleri kulübün futbol , voleybol ve yelkencilerinin katılımıyla ilçedeki sembol mekanlar Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı, İnsan Hakları Anıtı ile Yelken Tesisleri'nde yapıldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.