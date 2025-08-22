Karşıyaka Belediyesi, mimarlık, peyzaj mimarlığı ve şehir planlama bölümlerinde eğitim gören gençleri bir araya getiren Öğrenci Yaz Okulu’nun dördüncüsünü düzenliyor. Bu yıl “Kentsel Boşluklardan Yaşayan Mekanlara” temasıyla gerçekleştirilecek program, 25 Ağustos Pazartesi günü açılış toplantısıyla başlayacak.

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, gençlerin yaratıcı bakış açılarıyla geliştireceği fikirlerin hem Karşıyaka’ya hem de geleceğin kent yaşamına katkı sunacağını vurguladı.

Üç haftalık yoğun program

Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ile Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin destekleriyle düzenlenen yaz okulu, 25 Ağustos-9 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Program kapsamında 24 öğrenci, akademisyen ve uzmanların rehberliğinde seminerler, atölyeler ve masa kritiklerine katılacak. Ayrıca saha gezileri, analiz çalışmaları ve tasarım uygulamaları yapılacak. Öğrencilerin proje sunumları, Hamza Rüstem Fotoğraf Evi Özel Müzesi’nde değerlendirilecek.

Mahallelerde sahada çalışma

Katılımcılar, Donanmacı, İmbatlı ve Şemikler mahallelerinde belirlenen dört proje alanında çalışmalar yürütecek. Kentsel boşlukları nitelikli kamusal mekanlara dönüştürmeye yönelik öneriler geliştirilecek. Program süresince mekânsal kimlik ve hafızayı güçlendirmeye, dirençli kentler için peyzaj stratejileri oluşturmaya odaklanılacak.

“Geleceği birlikte şekillendireceğiz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, program hakkında şunları söyledi:

“Gençlerimizin enerjisi, vizyonu ve yaratıcılığıyla geleceği inşa ediyoruz. Bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz yaz okulumuzda kentsel boşlukları yaşayan ve değer üreten mekanlara dönüştürmek için disiplinlerarası çalışmalar yapılacak. Ortaya çıkan fikirler Karşıyaka’nın yanı sıra geleceğin kentlerine de ışık tutacak. Belediye olarak, gençlerimizin projelerini titizlikle değerlendirecek ve uygulanabilir önerileri hayata geçirmek için çalışacağız.”

Yaz okulu, katılımcılara disiplinlerarası deneyim kazandırırken, Karşıyaka’nın kentsel gelişim vizyonuna da somut katkılar sunacak.