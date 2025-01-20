Karşıyaka Belediyesi, yaşanan afetlerden ders çıkararak önemli bir adım attı. Belediyenin bünyesinde oluşturulan 32 kişilik Arama Kurtarma Ekibi, AFAD iş birliğiyle kapsamlı bir eğitim sürecinden geçti. Harita, pusula, GPS ve KBRN gibi hayati konularda eğitim alan ekip, sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. Mart ayında saha eğitimlerine başlayacak olan ekip, afetlere hazırlıklı bir Karşıyaka için çalışmalarını sürdürüyor.

“Bu ekibe ihtiyaç olmasın ama hazır olacağız”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, eğitim çalışmalarını yerinde inceleyerek ekip ve AFAD yetkilileriyle bir araya geldi. Başkan Ünsal, İzmir’in bir afet bölgesi olduğunu vurgulayarak, “Türkiye ve özelinde İzmir bir afet bölgesi… Yakın zamanda yaşadığımız yıkıcı depremler, son olarak Ağustos ayında yaşadığımız büyük yangın, bizim bu konuda ne kadar özenli davranmamız gerektiğini gözler önüne seriyor. Bu kapsamda elimizi taşın altına koyduk ve Karşıyaka Arama Kurtarma Ekibi’ni kurduk. Toplam 32 kişiden oluşan bu ekip, bir haftalık ilk eğitimini bu merkezde aldı. Dilerim bu ekibe ve bu anlamda hizmet veren hiçbir ekibe asla ihtiyaç olmaz. Ama olduğu zamanda da hazır bir şekilde bu afetleri karşılıyor olacağız” dedi.

"Bu talebi asla karşılıksız bırakamazdık"

AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, yerel yönetimlerin arama kurtarma ekipleri oluşturmasının önemine dikkat çekerek, “Yerel yönetimlerimizin rutin çalışmalarını bir adım daha ileriye götürerek arama kurtarma ekibi kurmalarını ve bunları profesyonellik noktasına getirmelerini takdirle karşılıyorum. Bu kararı vermelerinden dolayı da Karşıyaka Belediye Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. AFAD olarak, kendilerine elimizden gelen her türlü desteği vermek boynumuzun borcudur. Bu talebi asla karşılıksız bırakamazdık. En iyi şartlarda yetişmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik, bundan sonra da edeceğiz” ifadelerini kullandı.