Karşıyaka Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin finalinde çocuklara özel bir spor organizasyonu düzenledi. Semra Aksu Atletizm Parkı’nda gerçekleşen Çocuk Atletizm Şenliği'nde, 2011-2018 doğumlu 175 minik sporcu yarıştı.

Karşıyaka’da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlayan Karşıyaka Belediyesi, Çocuk Atletizm Şenliği düzenleyerek çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Semra Aksu Atletizm Parkı’ndaki organizasyonda sekiz ayrı yaş kategorisinde, kız ve erkek sporcular kıyasıya mücadele etti. Her kategoride dereceye giren ilk üç sporcuya başarı madalyası takdim edilirken, tüm katılımcı çocuklara da günün anısına madalya verildi.

Aileler minik atletlerin heyecanına ortak oldu

Etkinlik boyunca çocuklar hem yarışmanın hem de bayramın coşkusunu doyasıya yaşarken, aileler de minik sporcuların heyecanına tribünlerden destek vererek ortak oldu.

Başkan Yıldız Ünsal’dan gelecek vurgusu

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde, Karşıyaka’nın minik sporcularının coşku ve heyecanına ortak olduk. Bugün sahada mücadele eden tüm çocuklar bizim için şampiyon. Çocuk Atletizm Şenliğimizde yarışan her evladımız, geleceğimizin parlayan yıldızıdır. Onlara güveniyoruz, onlarla gurur duyuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.” Verona – Cagliari maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede yayınlanacak?