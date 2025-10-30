Karşıyaka’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, araç konvoyu, 5 bin kişilik kortej, dans ve müzik gösterileriyle coşkuyla kutlandı. Bin 500 kişi el ele vererek dev bir Ay-Yıldız ve Atatürk silüeti oluşturdu. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, vatandaşlara birlik ve Cumhuriyet mesajı verdi.

Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler, kilometrelerce uzanan araç konvoyuyla başladı. Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’ndan hareket eden araçlar cadde cadde dolaşarak bayram coşkusunu kentin dört bir yanına taşıdı. Ardından, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle toplanan vatandaşlar, 5 bin kişilik kortej oluşturdu. Balkonlardan yükselen alkışlar ve hep bir ağızdan söylenen marşlar şehirde duygusal anlar yaşattı.

Anıt önünde Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, vals ve zeybek gösterileri sergiledi. Yaklaşık bin 500 kişi el ele vererek dev bir Ay-Yıldız ve Atatürk silüeti oluşturdu. Hazım Körmükçü ve DJ Akşit’in performanslarıyla bayram coşkusu zirveye taşındı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, konuşmasında, “Bu topraklarda 102 yıl önce bir millet küllerinden doğdu. Cumhuriyet bizim, bu vatan hepimizin! Büyük mirasımızı ileriye taşımaya, çocuklarımıza daha aydınlık bir Türkiye bırakmaya söz veriyoruz” dedi. Ünsal, Atatürk’ün bilim ve akıl rehberliğinde Cumhuriyet’in önemine dikkat çekti.