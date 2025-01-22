TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve takibini sürdüren Karşıyaka, ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda Kırşehir Futbol SK'yı 4-0 yenerek dikkat çekici bir galibiyete imza attı. Ancak takımda Erdal Öztürk ve Abdülkadir Öksüz'ün sakatlıkları, yeşil-kırmızılı ekipte moralleri bozdu.

Erdal Öztürk 4 hafta yok

Maçın 25’inci dakikasında sakatlanan orta saha oyuncusu Erdal Öztürk’ün yapılan tetkiklerde arka adalesinde yırtık tespit edildi. Bu sezon 12 maçta 2 gol kaydeden ve performansıyla dikkat çeken Öztürk’ün sahalara dönmesinin 4 haftayı bulacağı öğrenildi.

Abdülkadir Öksüz'ün durumu kritik

Kırşehir maçında ilk gol sevincini yaşayan stoper Abdülkadir Öksüz, haftanın ilk antrenmanında adalesinden sakatlandı. 16 maçta 90 dakika sahada kalarak istikrarlı bir performans sergileyen 25 yaşındaki oyuncunun, Bulvarspor karşılaşmasında forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Cezalı isimler kadroya dönüyor

Karşıyaka'da cezalarını tamamlayan Kadir ve Mert Yusuf, teknik direktörün görev vermesi halinde hafta sonu oynanacak Bulvarspor maçında sahada olabilecek.