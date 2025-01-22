Bolu'da Kartalkaya'da meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan otel yangınında ortaya çıkan detaylar yürekleri yakmaya devam ediyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılının yarı dönem tatilini geçirmek üzere Kartalkaya Kayak Merkezi'ne tatile giden aile, otelin 9. katında konaklıyordu. Yangının başladığı sırada 51 yaşındaki baba Yılmaz Sarıtaş, 15 yaşındaki kızı Nehir ve 13 yaşındaki oğlu Doruk'u kurtarabilmek için sakin kalarak ilerlemeye çalıştığı bilgisi edinildi.

Cesur baba, minik çocuklarını kurtarabilmek için kaldıkları otelin 9. katından 4. katına kadar ilerlemeyi başardı. Tek amacı çocuklarını dışarı çıkarmak olan babanın, 4. kattaki yoğun duman yüzünden daha fazla ilerleyemediği öğrenildi.

Tatile getirdiği çocuklarını kurtarabilmek için son nefesine kadar çaba veren baba ve çocuklarından geriye, bir gün önce çekilmiş videolar kaldı.

Sarıtaş ailesinin yakınları acı kayıplarını Ankara'daki evlerinde taziye ziyaretleri ile hafifletmeye çalışıyor.

Yılmaz Sarıtaş'ın komşusu Fethi Cengiz yaptığı açıklamada, “Yılmaz komşumuzdu. Çocukluğu yanımızda geçti. Aynı zamanda oğlumun da arkadaşıydı. Çiftlikleri vardı. Süt ve hayvancılık işleri yapıyorlardı. Yılmaz gayet güzel bir çocuktu, düzgün bir çocuktu, işinde gücünde bir insandı. Çok üzüldük” dedi.

Öte yandan, Yılmaz Sarıtaş'ın 1 Şubat 2013'te Ankara'daki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen ve 1 güvenlik görevlisinin öldüğü, 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığı bombalı intihar saldırısı sırasında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı da öğrenildi.