İzmir'in 112 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka, yönetimsiz kaldığı 1,5 ayın ardından geleceğini oylayacak. Basketbol takımının sponsor kaybı, vergi borçları ve üst üste istifalarla sarsılan kulüp, yarın kritik bir kongreye ev sahipliği yapacak. Karşıyaka, aday çıkmazsa kayyum sürecine girebilir.

Yönetim krizi derinleşiyor

Karşıyaka, son dönemde yaşadığı krizlerle gündemde. En yüksek bütçeli şubesinin sponsorunu kaybeden ve vergi borçlarıyla boğuşan kulüp, yöneticilerin sorumlu tutulduğu mali problemlerle sarsıldı. 3 Aralık'taki olağanüstü genel kurulda aday bulamayan kulüp, şimdi yeniden sandık başına gidiyor. Kongre Zübeyde Hanım Nikahevi'nde saat 18.00'de başlayacak.

Başkan adaylığı krizi

Kongreye saatler kala, başkan adaylığı için resmi bir açıklama yapılmadı. Kulüp, önemli bir karar almak üzere iken, mevcut durumdaki belirsizlik büyük endişelere yol açtı. Eski başkan İlker Ergüllü, sponsor görüşmesinin ertelenmesi nedeniyle adaylık kararını geri aldı. Eski başkan Mutlu Altuğ ise basketbol takımı için sponsor bulduğunu, ancak öncelikle ödemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Adaylıkta son durum

Başkanlık için en yakın aday olarak görülen Mehmet Karal, bütçe konusunda kararsız kaldığını ifade etti. Birçok eski başkan ve kulüp yöneticisi, kulübü zor bir dönem beklediği konusunda uyarılarda bulunuyor. Yaşar Ailesi, basketbol takımının eski sponsoru, dönüş için olumsuz yanıt verirken, kulübün geleceği belirsizliğini koruyor.

Divan Kurulu'ndan birlik çağrısı

Karşıyaka Divan Kurulu, camiaya birlik çağrısında bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, "Kulübün geleceğini güvence altına alacak çözümler üretmeye davet ediyoruz" denildi. Divan, eğer yönetim kuruluna aday çıkmazsa kulübün kayyuma gitmesinin kaçınılmaz olacağını belirtti. Camiaya, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kayyum tehlikesi

Eğer kulüp yarınki kongrede bir başkan adayı bulamazsa, kayyum süreci devreye girebilir. Bu durum, Karşıyaka'nın köklü tarihine ve büyük spor camiasına büyük bir darbe vurabilir. Yönetimsel krizle boğuşan kulüp, taraftarların ve kulüp üyelerinin desteğine ihtiyaç duyuyor. Karşıyaka'nın geleceği, bu kritik kongreye ve sonrasındaki adımlara bağlı olarak şekillenecek.