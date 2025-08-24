Karşıyaka Belediyesi’nin yaz boyunca sürdürdüğü “Sokak Senin Mahalle Olimpiyatları” renkli görüntülerle devam etti. 9 mahallede yapılan yarışların ardından, şampiyonların belli olacağı büyük final için geri sayım başladı.

Karşıyaka Belediyesi, çocukları sporla buluşturmak ve mahalle kültürünü canlandırmak amacıyla düzenlediği “Sokak Senin Mahalle Olimpiyatları”nı Latife Hanım Mahallesi’nde tamamladı. 7-15 yaş arası çocukların parkurlarda kıyasıya mücadele ettiği etkinlik, hem spor hem de eğlence dolu anlara sahne oldu.

ÇOCUKLAR KIYASIYA YARIŞTI

Latife Hanım Mahallesi 7490 Sokak’ta kurulan yarış alanında, çocuklar dereceye girebilmek için akranlarıyla yarıştı. Adeta şenlik havasında geçen buluşmada aileler de komşularıyla kaynaşarak dayanışma örneği sergiledi. Yaz boyunca gerçekleştirilen 9 mahalle buluşmasında dereceye giren çocuklar, 27 Ağustos Çarşamba günü 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu’nda yapılacak büyük finalde karşı karşıya gelecek.

“HER ÇOCUK BİZİM ŞAMPİYONUMUZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, mahalle olimpiyatlarının çocuklara hem eğlenceli anlar yaşattığını hem de spor alışkanlığı kazandırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yaz boyunca mahallelerimizi spor ve coşkuyla buluşturduk. Katılan her çocuğumuz bizim için birer şampiyon. Hepsini kutluyor, vatandaşlarımızı da büyük finalde bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum.”