Mersin-Antalya D-400 Karayolu’nun Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili mevkisinde sabaha karşı yaşanan kazada, Diyarbakır’dan Mersin’e tatile getirilen yurt öğrencilerini taşıyan minibüs, sağ şeritte park halinde bulunan tırın dorsesine çarptı.

Çocuklar Tatil Yolundaydı

Kaza, Mehmet Zemin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüsün, sürücünün uyuması sonucu 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine arkadan çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle minibüste büyük hasar oluştu. Araçta bulunan öğrencilerden biri ile bir yetişkin yaşamını yitirirken, biri ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Olay Yerinde Can Pazarı

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.

Sürücünün İtirafı

Kaza sonrası minibüsün parçalarının tırın dorsesine saplanması ve kopan lastiklerin aracın altında kalması dikkat çekti. İlk ifadesi alınan sürücü, direksiyon başında uyuyakaldığını belirterek kazanın bu nedenle yaşandığını söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.