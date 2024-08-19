Haber Ekspres Gazetesi'nin ihbar hattına gelen bilgiye göre, İzmir'in Karşıyaka ilçesi Girne Caddesi'nde, bir pastane önünde gerçekleşen trafik kazası, trafik ışıklarının arızalanması sonucu meydana geldi. Motosiklet sürücüsü kadın ve otomobilde bulunan anne ile kızı taşıyan araçlar çarpıştı.

İlk müdahaleyi esnaf yaptı

Kaza sonrası çevredeki esnaf, hızla duruma müdahale ederek ilk yardımı sağladı. Olay yerine kısa sürede ulaşan 3 ambulans ve polis ekipleri, kazayı kontrol altına alarak gerekli önlemleri aldı. Motosiklet sürücüsü kadın hafif yaralanırken, ağır bir durumun olmadığı açıklandı.