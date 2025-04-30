Konak Belediyesi, kadınlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda Beştepeler Sosyal Tesisleri ve Aziziye Semt Merkezi’nde okuma yazma kursu başlattı. Kursları tamamlayan katılımcılar, ilkokul diploması yerine geçen 2. Kademe Okur-Yazar Belgesi alacak.

Konak’ta kadınlara eğitim fırsatı

Beştepeler Sosyal Tesisleri ve Aziziye Semt Merkezi’nde açılan okuma yazma kursları, Konak Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle hayata geçirildi. Konak Belediyesi’nin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün desteklediği kurslara özellikle kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kursun açılışı hakkında şunları söyledi: “Konak’ta adil kent, eşit yurttaş hayaliyle yola çıktık. Kadınlarımızın güçlenmesi için atacağımız adımlar devam edecek. Bu kurs, kadınlarımızın yıllardır hayalini kurdukları okuma yazma fırsatını sunuyor.”

Kadınların hayalleri gerçek oluyor

Kurslara katılan Berivan Arslan, eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmış bir kadındı. 30 yaşında yeniden okul sırasına dönen Arslan, “Diplomamı alarak sürücü ehliyeti almak istiyorum. Konak Belediyesi'ne bu fırsatı sunduğu için çok teşekkür ediyorum,” dedi.

Üç çocuk annesi Nuran Barış ise, çocukları okuldayken kendi zamanını okuma yazma öğrenerek değerlendirdiğini belirtti. “Hiç okula gitmedim, ancak burada eğitim alıyorum ve çok mutluyum,” diyerek kursun kendisi için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

İki kademeli eğitim

Konak Belediyesi tarafından sunulan kurs, iki kademeden oluşuyor. Birinci kademede okuma yazma, Türkçe, Matematik ve Yaşam Becerileri dersleri öğretiliyor. Kursu başarıyla tamamlayanlar okur-yazar sertifikası alıyor. İkinci kademede ise katılımcılar Türkçe, Matematik, Yaşam Becerileri ve Hayat Bilgisi derslerini öğreniyor ve başarıyla tamamlayanlar ilkokul diploması yerine geçen 2. Kademe Okur-Yazar Belgesi alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak sınırlarında yer alan Agora Kadın Dayanışma Merkezi ve Kadifekale Kadın Dayanışma Merkezi’nde de okuma yazma kursları düzenliyor. Konak Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen bu kurslara ilgi büyük. Konak Belediyesi, bu kurslara katılmak isteyen kadınları aktif olarak yönlendiriyor.