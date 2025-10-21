Karşıyaka Spor Kulübü, uzun süredir beklenen Karşıyaka Stadı projesinin önündeki engellerin kalkmasının ardından yaptığı ilk açıklamada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yer vermemişti. Kulüp, 16 saat sonra yayımladığı ikinci bir mesajla Tugay’a teşekkür etti.

Karşıyaka Stadı’nın inşaatına dair siyasi ve bürokratik engellerin ortadan kalkmasının ardından kulüp, dün sabah yaptığı açıklamada sürece katkı sağlayan AK Partili isimlere ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür etmişti. Ancak açıklamada, stadın yapım sürecini destekleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın adı geçmemişti.

Egepostası’nın ulaştığı Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, “Büyükşehir’de toplantıda olduğunu” belirterek konuyla ilgili yorum yapmadı.

İlk açıklamadan 16 saat sonra kulüp, bu kez Cemil Tugay’a özel bir teşekkür metni yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Karşıyaka Stadı konusunda seçim sürecinden bu yana her fırsatta ‘Tahsis gerçekleşsin, sözüm söz!’ diyerek kararlılığını ortaya koyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Sayın Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden itibaren çizgisini bozmadan, samimiyet ve kararlılıkla Karşıyaka Spor Kulübü’nün yanında olmuştur. Bu süreçte sergilediği güçlü irade, sözünün arkasında duruşu ve Karşıyaka camiasına duyduğu güven bizler için büyük bir gurur kaynağıdır.

Karşıyaka artık stadına kavuşuyor. Bu tarihi adımda emeği geçen başta Sayın Cemil Tugay olmak üzere, destek veren tüm kurum ve kişilere Karşıyaka Spor Kulübü adına şükranlarımızı sunarız.”