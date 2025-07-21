TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına hız verdi. İzmir temsilcisi, sol kanat oyuncusu Altar Hidayetoğlu ve genç orta saha Ahmet Yağız Mengi’yi transfer listesine aldı.



Altar Hidayetoğlu için teknik direktör ısrarcı

Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Karşıyaka, 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor’da forma giyen Altar Hidayetoğlu’nu kadrosuna katmak istiyor. 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Menemen FK’da görev aldı. Burhanettin Basatemür'ün yarım sezon birlikte çalıştığı eski öğrencisi olan Altar, Menemen FK formasıyla çıktığı 15 maçta 5 gol kaydetti.

Yeşil-kırmızılı yönetimin, Altar’ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya dahil etmeyi planladığı öğrenildi. Oyuncunun Erokspor ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş altyapısından genç yetenek: Ahmet Yağız Mengi

Karşıyaka, gençleşme hedefi doğrultusunda Beşiktaş altyapısında yetişen 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi’yi İzmir’e davet etti. 2023 yılında siyah-beyazlı kulübe katılan genç futbolcu, U19 Süper Ligi’nde 34 maçta forma giydi ve 5 gol attı.

Merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen Ahmet Yağız, alt yaş kategorilerinde toplam 94 karşılaşmada 10 gole imza attı. Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Mengi’nin Karşıyaka formasını giymesi bekleniyor.