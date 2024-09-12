Karşıyaka Belediyesi, Türkiye’deki ilçe belediyeleri arasında tek olan Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi ile dikkat çekiyor. Merkez, son 5 ayda binden fazla çocuk ve gence bilimsel testler uygulayarak, yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oldu. Başkan Yıldız Ünsal, “Çocuklarımızın yeteneklerini keşfediyor, geleceğin şampiyonlarının yetişmesine katkı sağlıyoruz” dedi.

Bilimsel testlerle spor branşı seçimi

Karşıyaka Belediyesi, çocukların spor yeteneklerini tespit etmek ve doğru branşlara yönlendirmek amacıyla "Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi"ni Suat Cemile Balcıoğlu Spor Salonu’nda ücretsiz olarak hizmete sundu. Merkezde, uzman spor eğitmenleri tarafından 16 farklı performans ve yetenek testi uygulanıyor. Dijital altyapı sayesinde sonuçlar anlık olarak hesaplanıyor ve 8-10 yaş arası çocuklar için yüzdelik raporlar hazırlanarak ailelere sunuluyor. 11-18 yaş arası gençlerin de sporcu performans analizleri yapılıyor.

Okullarda da ölçüm yapılıyor

Türkiye’deki ilçe belediyeleri arasında sadece Karşıyaka’da bulunan bu merkezden, son 5 ayda binden fazla çocuk ve genç yararlandı. Merkez, bireysel başvuruların yanı sıra amatör ve profesyonel takımların altyapılarına da hizmet veriyor. Ayrıca, tesise gidemeyen çocuklar için okullarda da ölçüm hizmeti sunulabiliyor. Randevu almak için www.karsiyaka.bel.tr adresi veya 0 549 260 02 23 numaralı telefon hattı kullanılabilir.

Spora ve sporcuya tam destek

Başkan Yıldız Ünsal, “Merkezimizde geleceğin yıldızlarını keşfetmekle kalmıyor, aynı zamanda çocuklarımızın sağlıklı ve dinamik bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyoruz. Erken yaşlarda uygun branşlara yönelmeleri, spor yaşamlarında daha mutlu ve başarılı olmalarını sağlar. Ücretsiz hizmet vermeye devam edecek, hem kurslarımız hem de çeşitli organizasyonlarımızla spora destek olacağız” şeklinde konuştu.