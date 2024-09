Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz ay Yamanlar Dağı'ndaki orman yangını sırasında tahliye edilen Celal Üner Hayvan Bakımevi için büyük bir dönüşüm projesi başlattı. Modern ve çağdaş bir barınak inşaatı için hazırlıklar hızla ilerliyor. Başkan Yıldız Ünsal, iki hayvan bakım merkezinin birleşeceği projeyle hem barınma hem de sahiplendirme hizmetlerini bir araya getireceklerini duyurdu.

Yeni barınak projesi hızla ilerliyor

Yangın nedeniyle tahliye edilen Celal Üner Hayvan Bakımevi'nin yerinde, çağdaş bir barınak inşası için ilk adımlar atıldı. Mevcut yapılar ve eklentiler yıkıldı ve zemin düzeltme işlemleri için hazırlıklar tamamlandı. Başkan Yıldız Ünsal, projenin bu hafta zemin düzeltme işlemlerinin ardından başlayacağını ve kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Yeni barınak, 5.700 metrekarelik bir alana inşa edilecek. Proje, modern kanunlara uygun olacak şekilde planlandı ve sponsor desteğiyle gerçekleştirilecek. Bu barınak, sahipsiz hayvanlar için örnek bir yaşam alanı sağlayacak.

Sosyal alanlar ve tesis yenilemeleri

Yeni barınak, köpekler için sosyal alanlar, ziyaretçiler için yeşil alan düzenlemeleri ve çocuk oyun parkı gibi çeşitli özelliklere sahip olacak. Ayrıca, ziyaretçiler ve gönüllüler, tesisleri gezip hayvanlarla ilgilenme fırsatı bulacak.

Yan taraftaki Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi de bu süreçte yenilenecek. Barınma alanlarından ameliyathanelere kadar kapsamlı bir yenileme yapılacak. Her iki tesis de bir arada hizmet verecek ve barınma, sağlık, bakım, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini sunacak. Özellikle sahiplendirme konusunda teşvik edici çalışmalar yapılacak.

Başkan Ünsal: “Yaşam şartlarını iyileştireceğiz”

İnşaat tamamlandıktan sonra, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı merkezlerdeki can dostlarının Karşıyaka’daki bakımevlerine geri getirileceğini açıklayan Başkan Yıldız Ünsal, “Yeni barınak, can dostlarımızın çok daha iyi yaşam şartlarına kavuşmasını sağlayacak. Ayrıca, Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi'ni de yenileyeceğiz. İki tesisle birlikte her ihtiyaca yanıt verecek bir kompleks yaratacağız ve sahiplendirme konusunda önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi.