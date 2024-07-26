Karşıyaka Belediyesi ve Sancar Maruflu STK Yerleşkesi’nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen ‘Aşure Günü’ etkinliği, büyük bir katılım ve coşku ile gerçekleştirildi. Etkinlikte, yaklaşık üç bin vatandaşla aşurenin bereketi paylaşıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Bu yıl da aşuremizi hep birlikte karmanın ve paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dostluğumuz ve kardeşliğimiz hiç bitmesin” dedi.

Yoğun katılım ve bereketli paylaşım

Aşure Günü etkinliği, Karşıyaka Belediyesi ve Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi tarafından düzenlendi. Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı’nda yapılan etkinlikte, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, eşi Altan Ünsal, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri, aşure kazanını birlikte kararak etkinliğe katkıda bulundular. Zakirlerin deyişleriyle renklenen etkinlikte, yaklaşık 3 bin kişiye aşure ikram edildi.

“Kardeşliğimiz sonsuz olsun”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinlikte yaptığı konuşmada aşurenin Anadolu’nun zenginliklerini ve birlikteliği en iyi yansıtan sembollerden biri olduğunu belirtti. Ünsal, “Aşure, içindeki onlarca farklı tat ile mükemmel bir lezzet çıkarır ve bize ‘bir arada olmanın’ ahengini yansıtır. Anadolu’daki farklı kültürlerimiz, binlerce yıllık geleneklerimiz ve her dilden, her dinden, her inançtan insanın birlikte yaşaması gibi kardeşliği ve birliği gösterir. Bu yüzden aşure bana göre Anadolu’nun en anlamlı tatlarından biridir. Bugün burada, ülkemizin dört bir yanından gelerek İzmir’de huzur içinde yaşayan ve sivil toplum kuruluşları sayesinde kentimize hizmet üreten dostlarımız var. Aşuremizi bu yıl da birlikte karmanın ve paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aşuremiz bereketli, kardeşliğimiz sonsuz olsun” diye aktardı.

Dayanışma ve birlik vurgusu

Etkinlikte STK’lar adına konuşan Eskişehir Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği (ESDER) Başkanı Yaşar Hanlı ise, aşurenin birlik ve beraberliği pekiştiren özel bir gün olduğunu vurguladı. Hanlı, “Sivil toplum kuruluşları olarak toplumun farklı kesimlerinden bir araya gelerek dayanışma ruhunu canlı tutmak, birlikte güçlenmek ve daha güzel yarınlar inşa etmek için çalışıyoruz. Aşure, tüm halkların inanç ve ibadet töreninin bir parçası olarak, toplumsal dayanışmanın örneğidir. Bu paylaşımla birbirimize destek olarak toplumumuzun dayanışma ruhunun pekişmesine katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.