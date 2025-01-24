İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'nın eskrim sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu, geçtiğimiz günlerde yaşanan bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada Kamiloğlu'nun yanı sıra 5 sporcunun da yaralandığı bildirildi. Karşıyaka camiası, yaşanan bu trajik olayla sarsıldı. Derin Rüyam Kamiloğlu'nun genç yaşta kaybedilmesi, spor dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

Kazanın ardından Karşıyaka Kulübü, olayla ilgili başsağlığı mesajı yayımlayarak, kazazedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karşıyaka, acı olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Acımız çok büyük. Bugün sabah saatlerinde Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde içinde eskrim sporcularımızın da bulunduğu otobüsün yaptığı kaza sonucunda sporcumuz Derin Rüyam Kamiloğlu’nu kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Kamiloğlu’na Allah’tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz. Kazayı yaralı olarak atlatan ve hastanede tedavilerini yakından takip ettiğimiz bir antrenör ve 5 sporcumuza da acil şifalar diliyoruz.”