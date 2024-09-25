Süper Lig’de geride kalan 6 haftada sadece 1 puan toplayarak ligin son sırasına yerleşen Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdı. Yeni bir teknik direktör arayışına hız veren mavi-lacivertli ekip, Volkan Demirel ile görüşmeler yaptı.

Volkan Demirel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Adana Demirspor ile fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Kulüp, Demirel ile büyük ölçüde anlaşma sağladı; ancak nihai kararın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Adana Demirspor’un, Süper Lig’deki kötü gidişatı tersine çevirmek için Volkan Demirel’i göreve getirmesi an meselesi.