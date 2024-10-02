Portekiz Ligi'nde üç sezondur şampiyonluk hasreti yaşayan Porto UEFA Avrupa Ligi ilk sınavında İngiliz devi Manchester United'ı konuk ediyor. Lige Vitor Bruno yönetiminde iyi başlayan Portekiz ekibi çıktığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 18 puanla lider Sporting Lizbon'u takibini sürdürüyor. Avrupa Ligi ilk haftasında ise Bodo/Glimt'e konuk olan Porto karşılaşmayı 3-2 kaybetmişti. Portekiz'de ise taraftarının desteğiyle galibiyet parolasıyla çıkacak olan Porto bu maçı kazanıp ilk galibiyetini almak istiyor.

Deplasman ekibi Manchester United ise Erik Ten Hag ile kötü gidişatını tersine çevirmek istiyor. Premier Lig'de son olarak Tottenham'ı konuk eden ve sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrılan kırmızı şeytanlar için Ten Hag'ın son maçı bu sınav olarak gözüküyor. Bu maçta da olası bir mağlubiyette Hollandalı teknik adamla yolların ayrılacağı ifade edildi. Manchester United 7 puanla ligde 13. sırada yer alıyor.

Porto- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto kendi sahasında İngiliz devi Manchester United'ı konuk ediyor. 3 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Mücadele tabii spor platformundan canlı yayınlanacak.