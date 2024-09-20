Kartal’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, iki araca çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Turgut Özal Bulvarı'nda saat 00.15 sıralarında meydana gelen kazada, 34 AAZ 564 plakalı otomobil, Şehit Tamer Kılıç Sokak üzerinden bulvara bağlandığı sırada, kırmızı ışıkta geçen 41 TC 882 plakalı otomobil tarafından çarpıldı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar refüje çıkarak, yolun karşısında ışıkta bekleyen 28 YA 768 plakalı hafif ticari araca da çarptı.

Kaza bir aracın kamerasına yansıdı

Kazaya neden olan 41 TC 882 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği noktada güvenlik önlemleri alarak trafiği bir süre durdurdu.

Kaza Anı Kamerada: Kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yeşil ışık yanar yanmaz 34 AAZ 564 plakalı otomobilin yola çıktığı, ancak kırmızı ışıkta durmayan 41 TC 882 plakalı otomobilin hızla gelip çarptığı ve ardından araçların refüje çıkarak, yolun karşısında bekleyen hafif ticari araca vurduğu açıkça görülüyor.