Sakarya'nın Hendek ilçesinde 15 Eylül'de bir makarna fabrikasında meydana gelen patlama ve yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerden fabrika müdürü V.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sonucu 6 kişi gözaltına alınmıştı

Patlama sonucu bir işçi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar, Hendek, Akyazı, Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılırken, 2 kişinin durumunun kritik olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi ifadeye çağrılmış, 6'sı gözaltına alınmıştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, patlamada yaralananlardan biri çocuk, 3'ü itfaiye eri olmak üzere 30 kişinin durumuyla ilgili bilgi vermişti. Patlamanın ardından yapılan soğutma çalışmaları sırasında 27 yaşındaki işçi Mesut Şimay'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.